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        YTB heyetinden KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'ya ziyaret

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) heyetiyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 13:02 Güncelleme: 20.04.2024 - 13:02
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        YTB heyetinden KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'ya ziyaret
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) heyetiyle bir araya geldi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Çuvalcı, YTB Uluslararası Öğrenciler Dairesi Koordinatörü Kemal Kaya ve beraberindeki heyetle makamında görüş alışverişinde bulundu.

        Ziyaretleri dolayısıyla heyete teşekkür eden Çuvalcı, uluslararası öğrencilerin eğitim ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik iş birliklerine açık olduğunu belirtti.

        Uluslararası öğrencilerin akademik ve sosyal hayata entegrasyonunu güçlendirmeye yönelik çalışmaların görüşüldüğü ziyarete, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş ile KTÜ Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Savaşkan Cem Bahadır da katıldı.

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