Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon Mert Altıntop ile Trabzonspor oldu
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon, Mert Altıntop ile Trabzonspor oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon, Mert Altıntop ile Trabzonspor oldu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak play-off'a katılmaya hak kazanan kaptan Mert Altıntop, Samsunspor'a yenilerek Loser Bracket'e düştü.
Loser Bracket'te Başakşehir ve Galatasaray'ı eleyerek yarı finalde yeniden Samsunspor ile karşılaşan Mert Altıntop, rakibini mağlup ederek Loser Bracket finalinde Kayserispor ile eşleşti.
Kayserispor'u da eleyen Mert Altıntop, büyük finalde Ankaragücü'nün rakibi oldu.
Açıklamada, "Büyük finalde rakibini 6-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup eden Mert Altıntop, Trabzonspor'a Türk Telekom eSüper Lig şampiyonluğunu getirdi. Sporcumuzu tebrik eder başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.