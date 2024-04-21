Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon, Mert Altıntop ile Trabzonspor oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak play-off'a katılmaya hak kazanan kaptan Mert Altıntop, Samsunspor'a yenilerek Loser Bracket'e düştü.

Loser Bracket'te Başakşehir ve Galatasaray'ı eleyerek yarı finalde yeniden Samsunspor ile karşılaşan Mert Altıntop, rakibini mağlup ederek Loser Bracket finalinde Kayserispor ile eşleşti.