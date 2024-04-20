Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında meclis salonundaki toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Genç, daha önce görev yapan Başkan Murat Zorluoğlu ve üyelere, ayrıca Trabzon'da seçimlerin demokratik teamüllere uygun bir şekilde gerçekleştirmemize vesile olan herkese teşekkür etti.