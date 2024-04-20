Trabzon'daki doğa ve spor dernekleri Kadıralak Yaylası'nda bir araya geldi

Trabzon'da, 48. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kadıralak Yaylası'nda doğa gezisi düzenlendi.

Şehirde faaliyet gösteren doğa ve spor dernekleri üyeleri, Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Tonya ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki 1300 rakımlı Kadıralak Yaylası'nı ziyaret etti.

Yaylada yürüyüş yapan katılımcılar, fotoğraf çektiler.

Tonya Kaymakamı Adem Eser, gazetecilere, Kadıralak Yaylası'nın il genelinde bilinen bir yayla olduğunu, tanıtımını güzel bir şekilde gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Yaylayı korumanın yanı sıra tanıtımını da yapmaya çalıştıklarını belirten Eser, "6 aydır burada görevliyim, böyle bir ilçede görev yapmaktan dolayı şanslı olduğumu hissediyorum. Şehir içi ve dışından gelen ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz. Sadece Kadıralak Yaylası değil, Canikdere yürüyüş yolu ve bitişinde şelalemiz var. Yılın on iki ayı dört mevsim ziyaret edebileceğimiz bir yer." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ise kentin vazgeçilmezi olan turizmin ekonominin yüzde 70'ni oluşturduğunu vurguladı.