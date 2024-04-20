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        Trabzon'daki doğa ve spor dernekleri Kadıralak Yaylası'nda bir araya geldi

        Trabzon'da, 48. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kadıralak Yaylası'nda doğa gezisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 16:37 Güncelleme: 20.04.2024 - 16:37
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        Trabzon'daki doğa ve spor dernekleri Kadıralak Yaylası'nda bir araya geldi
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        Trabzon'da, 48. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kadıralak Yaylası'nda doğa gezisi düzenlendi.

        Şehirde faaliyet gösteren doğa ve spor dernekleri üyeleri, Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Tonya ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki 1300 rakımlı Kadıralak Yaylası'nı ziyaret etti.

        Yaylada yürüyüş yapan katılımcılar, fotoğraf çektiler.

        Tonya Kaymakamı Adem Eser, gazetecilere, Kadıralak Yaylası'nın il genelinde bilinen bir yayla olduğunu, tanıtımını güzel bir şekilde gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

        Yaylayı korumanın yanı sıra tanıtımını da yapmaya çalıştıklarını belirten Eser, "6 aydır burada görevliyim, böyle bir ilçede görev yapmaktan dolayı şanslı olduğumu hissediyorum. Şehir içi ve dışından gelen ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz. Sadece Kadıralak Yaylası değil, Canikdere yürüyüş yolu ve bitişinde şelalemiz var. Yılın on iki ayı dört mevsim ziyaret edebileceğimiz bir yer." dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ise kentin vazgeçilmezi olan turizmin ekonominin yüzde 70'ni oluşturduğunu vurguladı.

        Turizm sezonunun başladığını ve bu yıl daha fazla yoğunluk beklediklerine işaret eden Erdoğan, "Tüm hazırlıklarımız tamam. Bayram tatilinde yoğunluk başladı. Önümüzdeki aylardan itibaren yoğunluğumuz her geçen gün artarak devam edecek." diye konuştu.

        Erdoğan, Uzungöl'deki altyapı çalışmalarındaki son durumun sorulması üzerine, "Elbette zaman zaman belki aksaklık olmuştur ama kurumlarımız çalışmalarına başladılar. Sezona yetişecek orada TOKİ'nin yaptığı çalışma. Uzungöl, Trabzon'un en önemli destinasyonlardan birisi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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