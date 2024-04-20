Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da 2 bin çocuk oyun şenliğinde bir araya geldi

        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) düzenlenen oyun şenliğine 2 bin çocuk katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 17:17 Güncelleme: 20.04.2024 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da 2 bin çocuk oyun şenliğinde bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) düzenlenen oyun şenliğine 2 bin çocuk katıldı.

        KTÜ Kanuni Kampüsü'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda bu yıl 10'uncusu organize edilen "23 Nisan Geleneksel Çocuk Oyun Şenliği"nde öğrenciler geleneksel oyunlar oynadı, müzik eşliğinde dans edip eğlendi.

        Çizgi film kahramanlarının kostümünü giyen animasyoncularla fotoğraf çekinen çocuklara etkinliğin sonunda 2 bin fidan dağıtıldı.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, gazetecilere, öğrencilerin eğlenmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

        Geleceğin teminatı çocuklar için güzel şeyler yapmaya gayret ettiklerini belirten Okumuş, "Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bu güzel günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan ettiği için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        Mimar Sinan Ortaokulu öğrencisi Aybala Yıldırım ise şenlikte ailesi ve arkadaşlarıyla çok eğlendiğini dile getirdi.

        Velilerden Büşra Saraç Uzun da güzel ve eğlenceli etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        SMA hastaları için yeni çalışma! Gen tedavisinin öncüsü Dr. Wilson: İlk aşamalarını oluşturduk
        SMA hastaları için yeni çalışma! Gen tedavisinin öncüsü Dr. Wilson: İlk aşamalarını oluşturduk
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?

        Benzer Haberler

        Trabzon'daki doğa ve spor dernekleri Kadıralak Yaylası'nda bir araya geldi
        Trabzon'daki doğa ve spor dernekleri Kadıralak Yaylası'nda bir araya geldi
        Trabzon'da "Karpaz-Trabzon Gönül Köprüsü Veteranlar Futbol Maçı" düzenlendi
        Trabzon'da "Karpaz-Trabzon Gönül Köprüsü Veteranlar Futbol Maçı" düzenlendi
        YTB heyetinden KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'ya ziyaret
        YTB heyetinden KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'ya ziyaret
        Trabzon'da hafif raylı sistemde imzalar atılacak
        Trabzon'da hafif raylı sistemde imzalar atılacak
        Fındığın kabusu 'kahverengi kokarca'da erken istila
        Fındığın kabusu 'kahverengi kokarca'da erken istila
        Trabzon'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele
        Trabzon'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele