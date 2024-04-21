Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 3-0 yendi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 3-0 yendi.
Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta bordo-mavililerin gollerini 67. dakikada Jelena Cubrilo, 90+1. dakikada Teona Bakradze ve 90+5. dakikada Müzeyyen Dilek Özbiler kaydetti.
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