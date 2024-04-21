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        Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Çarşamba günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 15:09 Güncelleme: 21.04.2024 - 15:09
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        Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Çarşamba günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Mondihome Kayserispor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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