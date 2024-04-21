Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da ambulans helikopter ayağı kesilen hasta için havalandı

        Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki hasta, helikopter ambulansla hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 16:36 Güncelleme: 21.04.2024 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da ambulans helikopter ayağı kesilen hasta için havalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki hasta, helikopter ambulansla hastaneye götürüldü.

        İsmail Nevzat Saygın, ayağında oluşan kesik nedeniyle yakınları tarafından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Saygın için hava ambulansı talep edildi.

        Saygın, helikopter ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
        Kayseri'den 3 puanla dönen Trabzonspor, ligdeki yerini korudu
        Kayseri'den 3 puanla dönen Trabzonspor, ligdeki yerini korudu
        Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon Mert Altıntop ile Trabzonspor oldu
        Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon Mert Altıntop ile Trabzonspor oldu
        Trabzon'da "3. Tiyatro Festivali" başladı
        Trabzon'da "3. Tiyatro Festivali" başladı
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı
        Trabzon'da 2 bin çocuk oyun şenliğinde bir araya geldi
        Trabzon'da 2 bin çocuk oyun şenliğinde bir araya geldi