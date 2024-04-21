Trabzon'da ambulans helikopter ayağı kesilen hasta için havalandı
Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki hasta, helikopter ambulansla hastaneye götürüldü.
Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki hasta, helikopter ambulansla hastaneye götürüldü.
İsmail Nevzat Saygın, ayağında oluşan kesik nedeniyle yakınları tarafından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Saygın için hava ambulansı talep edildi.
Saygın, helikopter ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesine sevk edildi.
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