Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi
Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor sahasında Çorum Belediyesi'ni 110-44 mağlup etti.
Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor sahasında Çorum Belediyesi'ni 110-44 mağlup etti.
Maçın ilk periyodunu 29-15 önde kapatan bordo-mavililer, devreye de 54-28 önde girdi.
İkinci yarıyla beraber hücumda üretkenliği artıran Trabzonspor, üçüncü periyodu 82-38'lik üstünlükle geçerken, karşılaşmayı 110-44 galip tamamladı.
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