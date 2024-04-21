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        Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi

        Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor sahasında Çorum Belediyesi'ni 110-44 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 18:01 Güncelleme: 21.04.2024 - 18:01
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        Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi
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        Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor sahasında Çorum Belediyesi'ni 110-44 mağlup etti.

        Maçın ilk periyodunu 29-15 önde kapatan bordo-mavililer, devreye de 54-28 önde girdi.

        İkinci yarıyla beraber hücumda üretkenliği artıran Trabzonspor, üçüncü periyodu 82-38'lik üstünlükle geçerken, karşılaşmayı 110-44 galip tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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