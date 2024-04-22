Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Genç, mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak çocuklara armağan edildiğini anımsattı.

Genç, 23 Nisan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli kilometre taşlarından biri olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel günde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümünü ve ulusal egemenliğin çocuklara armağan edildiği anlamlı günü birlikte anıyoruz. 23 Nisan 1920, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde önemli bir dönemeçtir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, Türk milleti, bağımsızlığını ve geleceğini çocuklarına emanet etmiştir. Bu nedenle 23 Nisan, sadece bir bayram değil, aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin simgesidir. Çocuklarımızın neşesi ve enerjisiyle dolu olan bu özel günü kutlarken, onların geleceğimizin teminatı olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz."

Çocukların sağlıklı, mutlu ve güvenli bir ortamda büyümelerinin en temel hedeflerimizden biri olduğunu vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Onların eğitimine ve gelişimine her zaman destek olmayı sürdüreceğiz. Geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımızın, bilgiye ve değerlere dayalı bir eğitim alması için elimizden geleni yapacağız. Onların düşünen, sorgulayan ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün, tüm çocuklarımızın yanı sıra, özellikle de pandemi sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın ve güvenliğimizi sağlayan kahramanlarımızın da değerini bir kez daha hatırlamak istiyorum. Onların fedakarlıkları, ülkemizin dört bir yanında yaşayan çocuklarımızın geleceğe dair umutlarını daha da güçlendiriyor. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olan çocuklarımızın ve tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek temenni ediyorum."