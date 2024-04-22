Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 9 yaşındaki ilkokul öğrencisine devretti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erdoğdu İlköğretim Okulu Müdürü Abdullah Koç, öğretmenler Ayça Özşahin, Songül Topçu, Nakiye Filiz Yıldız, veliler ile 3-C sınıfı öğrencileri, Başkan Kaya'yı ziyaret etti.

Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, belediye başkanı seçildikten sonra çok misafiri olduğunu ancak öğrencilerin ziyaretinin kendisini daha çok mutlu ettiğini, odasının çiçek bahçesine dönüştüğünü aktardı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada hiçbir liderin öngöremediği bir bayramı bütün dünya çocuklarına emanet ettiğini vurgulayan Kaya, "Büyük Önderimiz, bu toprakların kurtarıcısı, devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk öngörmüş ve Türk çocuklarına, dünya çocuklarına verdiği önemin bir göstergesi olarak bu bayramı çocuklarımıza armağan etmiş. Dünyada başka bir örneği yok." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye Başkanlığı koltuğunu bir süreliğine Kaya'dan devralan 9 yaşındaki öğrenci Asel Duruk, sosyal ve kültürel alanda yetişebilmek için belediyenin çocuk kursları açması ve etkinlik alanları oluşturmasını talep etti.​​​​​​​