KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'dan 23 Nisan mesajı
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Çuvalcı, yayımladığı mesajda, Türk milletinin milli iradesinin tecelli ettiği ve tam bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiği bu kutlu günde, "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir." saikiyle görevine başlayan TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümünü ve geleceğin teminatı tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Prof. Dr. Çuvalcı, şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin, istiklali ve istikbali uğruna gözünü kırpmadan canı pahasına cepheden cepheye savaştığı, vatanımızın işgal edildiği Milli Mücadele yıllarında, bağımsızlığımıza giden o kutlu yolun önünü açan TBMM, Cumhuriyetimizin ilan edilişinin sağlam temellerini de oluşturmuştur. Açıldığı günden bu yana adını tarihe altın harflerle kazıyan zaferlere imza atan aziz milletimizin yoluna ışık tutan, halkımızı kutlu bir amaç etrafında birleştiren şanlı Meclisimiz aynı zamanda milli iradenin ve demokrasinin parlayan yıldızı olmuştur. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan'ı, onlara duyduğumuz sonsuz inancın bir sembolü olarak çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, kahraman askerlerimize, tüm şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımı sunar, tüm çocuklarımızın bu güzide bayramını canı gönülden tebrik ederim."
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