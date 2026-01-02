Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 19:38 Güncelleme: 02.01.2026 - 19:38
        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

        Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Antrenman öncesi futbolcular Olaigbe, Onuralp Çevikkan ve Erol Can Çolak için doğum günü pastası kesildi.

        Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

