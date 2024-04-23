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        KTÜ'de "Arı Ürünleri ve Apiterapi" konulu söyleşi düzenlenecek

        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) "Arı Ürünleri ve Apiterapi" konulu söyleşi gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 11:20 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:20
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        KTÜ'de "Arı Ürünleri ve Apiterapi" konulu söyleşi düzenlenecek
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        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) "Arı Ürünleri ve Apiterapi" konulu söyleşi gerçekleştirilecek.

        Fen Fakültesi'nin Bilim Söyleşileri etkinlikleri kapsamında organize edilecek programa, KTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, konuşmacı olarak katılacak.

        "Arı Ürünleri ve Apiterapi" başlıklı söyleşi, yarın 14.00'de Fen Fakültesi Nazım Terzioğlu Amfisi'nde düzenlenecek.

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