KTÜ'de "Arı Ürünleri ve Apiterapi" konulu söyleşi düzenlenecek
Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) "Arı Ürünleri ve Apiterapi" konulu söyleşi gerçekleştirilecek.
Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) "Arı Ürünleri ve Apiterapi" konulu söyleşi gerçekleştirilecek.
Fen Fakültesi'nin Bilim Söyleşileri etkinlikleri kapsamında organize edilecek programa, KTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, konuşmacı olarak katılacak.
"Arı Ürünleri ve Apiterapi" başlıklı söyleşi, yarın 14.00'de Fen Fakültesi Nazım Terzioğlu Amfisi'nde düzenlenecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.