Trabzon'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Okulun üç özel eğitim öğrencisi de törende müzik eşliğinde hünerlerini sergiledi.

Şehit Öğretmen Gürhan Yardım İlkokulu'nda yürüme engelli bir öğrenci de tekerlekli sandalyede etkinliğe katıldı.

Trabzon'un Beşikdüzü, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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