Trabzon Otel ve Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğdu'nun cenazesi defnedildi

Kalp krizi sonucu vefat eden Erdoğdu için Üniversite Mahallesi'ndeki Kocatepe Camisi'nde tören düzenlendi.

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