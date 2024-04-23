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        Trabzon Otel ve Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğdu'nun cenazesi defnedildi

        Trabzon Otel ve Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Erdoğdu, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 18:53 Güncelleme: 23.04.2024 - 18:53
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        Trabzon Otel ve Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğdu'nun cenazesi defnedildi
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        Trabzon Otel ve Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Erdoğdu, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kalp krizi sonucu vefat eden Erdoğdu için Üniversite Mahallesi'ndeki Kocatepe Camisi'nde tören düzenlendi.

        Erdoğdu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Mustafa Erdoğdu'nun ailesine taziyelerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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