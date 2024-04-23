Trabzon Otel ve Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğdu'nun cenazesi defnedildi
Trabzon Otel ve Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Erdoğdu, son yolculuğuna uğurlandı.
Trabzon Otel ve Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Erdoğdu, son yolculuğuna uğurlandı.
Kalp krizi sonucu vefat eden Erdoğdu için Üniversite Mahallesi'ndeki Kocatepe Camisi'nde tören düzenlendi.
Erdoğdu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Mustafa Erdoğdu'nun ailesine taziyelerini iletti.
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