Yomra Belediye Başkanı Bıyık, koltuğunu çocuklara devretti

Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sırasında koltuğunu devretmeyi söz verdiği çocukları makamında ağırladı.

İlçede esnaf ziyaretleri sırasında Adem Ayas ile sohbet eden Bıyık, 7 yaşındaki kızı Ahsen Ayas'ı da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamında ağırlamak istediğini ifade etti.

Ahsen Ayas, Bıyık'ın teklifini "Ödevlerim var, nasıl yapacağım?" diyerek kabul etmedi.

Seçimlerin ardından yeniden göreve seçilen Bıyık, Yomra Merkez İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Ayas'ı makamında konuk etti.

Bıyık'ın, "Ödevlerini bitirdin mi?" diye sorduğu Ahsen Ayas, bugüne kadarki ödevlerini yaptığını dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı bütün dünya çocuklarına armağan ettiğini belirten Bıyık, "Ahsen de seçim çalışmaları sırasında karşılaştığımız ama 23 Nisan'da koltuğa oturmak için davet ettiğimde, kendisinin çok dersi olduğunu, o yüzden belediye başkanlığını yapamayacağını söylemişti ama sonrasında çok çalıştı, bütün derslerini bugüne kadar tamamladı ve bugün belediye başkanı olarak bu koltuğa oturmayı hak etti ve oturdu." dedi.