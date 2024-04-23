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        Trabzon'da küçük sanayi sitelerinin dönüşüm süreci

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, küçük sanayi sitelerinde önemli bir dönüşüm sürecini başlattıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 20:28 Güncelleme: 23.04.2024 - 20:28
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        Trabzon'da küçük sanayi sitelerinin dönüşüm süreci
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, küçük sanayi sitelerinde önemli bir dönüşüm sürecini başlattıklarını belirtti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genç, S.S.Tüm Sanayiler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu ve beraberindekilerle görüştü.

        Genç, küçük sanayi sitelerinin geleceği üzerine önemli adımların atıldığını vurgulayarak, "Burada 65 hektarlık alana taşınacak 5 ayrı sitede yaklaşık 1700 bağımsız işletme var. Bu bölgeye hem Maçka hem de Kanuni Bulvarı'ndan ulaşım kolaylıkla sağlanabilecek. Önemli bir dönüşüm süreci başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yapılan görüşmelere ilişkin bilgi veren Genç, "Birlikte hareket ederek inşallah hedefimize ulaşacağımız bu çalışma ile gayrı sıhhi şartlarda hizmet veren esnaf ve çalışanlarımızı daha konforlu bir çalışma ortamı ile buluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Genç, şehrin doğusuna ticaret ve turizm odaklı bir yerleşim bölgesi kurgusu ile yepyeni bir kimlik kazandıracaklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Trabzon'a yakışır bir tasarımla şehrimizi geleceğin marka şehirlerinden biri haline getireceğiz. Küçük sanayilerdeki esnaflarımızın bu çalışmadaki olumlu tavrı bizi hedefe ulaşma yolunda daha da motive ediyor. Bundan sonraki süreçte TOKİ, bakanlıklar ve ilgili kurumlarla istişareleri tamamlayıp, tüm esnafımızla daha geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştireceğiz."

        Alemdaroğlu da yıllardır bekledikleri, uğraş verdikleri proje üzerinde çalışmaya başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Görüşmeye, Genel Sekreter Gürkan Üçüncü, Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Beder, Başkan Danışmanı Mustafa Yaylalı, Kooperatif Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Pehlivan, üyeler Ömer Çavuş ve Mehmet Kör de katıldı.

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