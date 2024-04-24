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        Otobüs firması başkanı, silahlı saldırıda yaralandı

        TRABZON'da otobüs firmasında grup başkanı olan Murat Seymen (46), ara sokakta uğradığı silahlı saldırıda bacaklarından yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:11 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:15
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        Otobüs firması başkanı, silahlı saldırıda yaralandı
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        TRABZON’da otobüs firmasında grup başkanı olan Murat Seymen (46), ara sokakta uğradığı silahlı saldırıda bacaklarından yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde İskenderpaşa Mahallesi, Tiyatro Sokak’ta meydana geldi. Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanı Murat Seymen, ara sokakta yürürken yanına gelen Y.C.K. (23) adlı kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Seymen, diz kapaklarına isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde kalırken, saldırgan kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Murat Seymen’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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