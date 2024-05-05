Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, konuk olduğu Trabzonspor'u 2-0 yendi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, konuk olduğu Trabzonspor'u 2-0 yendi.
Başkent temsilcisi, Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını 20. dakikada penaltıdan Armisa Kuc ve 45+2. dakikada Sladana Bulatovic'in ayağından gelen gollerle 2-0 önde tamamladı.
Maçın ikinci devresinde gol sesi çıkmayınca ABB FOMGET, sezonun son karşılaşmasından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla bordo-mavililer, sezonu 33 puanla 11. sırada tamamlarken, ABB FOMGET ise şampiyon olan Galatasaray Petrol Ofisi'nin (71) ardından 69 puanla ligi 2. sırada bitirdi.
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