Bu sonuçla bordo-mavililer, sezonu 33 puanla 11. sırada tamamlarken, ABB FOMGET ise şampiyon olan Galatasaray Petrol Ofisi'nin (71) ardından 69 puanla ligi 2. sırada bitirdi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, konuk olduğu Trabzonspor'u 2-0 yendi.

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