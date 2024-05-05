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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, konuk olduğu Trabzonspor'u 2-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 16:26 Güncelleme: 05.05.2024 - 16:26
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, konuk olduğu Trabzonspor'u 2-0 yendi.

        Başkent temsilcisi, Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını 20. dakikada penaltıdan Armisa Kuc ve 45+2. dakikada Sladana Bulatovic'in ayağından gelen gollerle 2-0 önde tamamladı.

        Maçın ikinci devresinde gol sesi çıkmayınca ABB FOMGET, sezonun son karşılaşmasından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        Bu sonuçla bordo-mavililer, sezonu 33 puanla 11. sırada tamamlarken, ABB FOMGET ise şampiyon olan Galatasaray Petrol Ofisi'nin (71) ardından 69 puanla ligi 2. sırada bitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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