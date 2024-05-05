Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Trezeguet'nin adalesinde yaralanma tespit edildi
Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Mahmoud Trezeguet'nin sağ alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini bildirdi.
Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Mahmoud Trezeguet'nin sağ alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini bildirdi.
Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor ile oynanan karşılaşmada Trezeguet'nin ağrı hissederek oyundan çıktığını anımsattı.
Mısırlı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili Beşir, "Muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.
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