Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Trezeguet'nin adalesinde yaralanma tespit edildi

Mısırlı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili Beşir, "Muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor ile oynanan karşılaşmada Trezeguet'nin ağrı hissederek oyundan çıktığını anımsattı.

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