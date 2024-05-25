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        Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği motosiklet kazası kameraya yansıdı

        Trabzon'da yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı 5 yaşındaki Ceylin Erkan'ın hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 11:18 Güncelleme: 25.05.2024 - 11:18
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        Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği motosiklet kazası kameraya yansıdı
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        Trabzon'da yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı 5 yaşındaki Ceylin Erkan'ın hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı.

        Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta yolun karşısına geçmek isteyen Ceylin Erkan'a, O.K'nin kullandığı motosiklet çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Ceylin, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ceylin'in cenazesi, dün cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yomra ilçesinde toprağa verildi.

        Olayın ardından gözaltına alınan sürücü O.K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, babasıyla birlikte yürürken yolun karşısına geçmek isteyen Ceylin’e, motosikletin çarpması, sürücü ile küçük kızın yere düşmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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