Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği motosiklet kazası kameraya yansıdı

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, babasıyla birlikte yürürken yolun karşısına geçmek isteyen Ceylin’e, motosikletin çarpması, sürücü ile küçük kızın yere düşmesi yer alıyor.

Kazada ağır yaralanan Ceylin, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ceylin'in cenazesi, dün cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yomra ilçesinde toprağa verildi.

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