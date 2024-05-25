Tonya Belediye Başkanı Beşel'in makam odasında darbedilmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel'e makam odasında yapılan saldırıyı kınadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınayarak, "Tonya Belediye Başkanımız Osman Beşel'e makamında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine acil şifalar diliyorum. Ailesine ve Tonya halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğu da açıklamasında, "Tonya Belediye Başkanımız Sn. Osman Beşel'e makamında yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hizmetleriyle Tonyalı hemşehrilerimizin sevgi ve güvenini kazanmış, nezaket ve tecrübesi ile bulunduğu makama değer katmış olan başkanımızı darbetmek, millet iradesine kastetmektir. Bu menfur saldırıya karışan şahısların adalet önünde hesap vereceklerine yönelik inancımız tamdır. Şiddetin her türlüsünü esefle kınıyor başkanımız Osman Beşel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadeleriyle saldırıyı kınadı.