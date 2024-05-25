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        Tonya Belediye Başkanı Beşel'in makam odasında darbedilmesi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel'e makam odasında yapılan saldırıyı kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 11:20 Güncelleme: 25.05.2024 - 11:20
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        Tonya Belediye Başkanı Beşel'in makam odasında darbedilmesi
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel'e makam odasında yapılan saldırıyı kınadı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınayarak, "Tonya Belediye Başkanımız Osman Beşel'e makamında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine acil şifalar diliyorum. Ailesine ve Tonya halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

        Karaismailoğu da açıklamasında, "Tonya Belediye Başkanımız Sn. Osman Beşel'e makamında yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hizmetleriyle Tonyalı hemşehrilerimizin sevgi ve güvenini kazanmış, nezaket ve tecrübesi ile bulunduğu makama değer katmış olan başkanımızı darbetmek, millet iradesine kastetmektir. Bu menfur saldırıya karışan şahısların adalet önünde hesap vereceklerine yönelik inancımız tamdır. Şiddetin her türlüsünü esefle kınıyor başkanımız Osman Beşel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadeleriyle saldırıyı kınadı.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Tonya Belediye Başkanı Beşel'e yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Demokratik bir seçimle görevine gelen belediye başkanına yönelik bu tür saldırılar asla kabul edilemez. Bu menfur saldırının sorumlularının adalet önünde hesap vereceğine olan inancımız tamdır. Hiçbir siyasi görüş ve fikir ayrılığı şiddeti mazur gösteremez. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyemizle dayanışma içinde olduğumuzu ve her zaman hukukun üstünlüğüne olan bağlılığımızı vurgulamak isterim. Başkanımız Osman Beşel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması adına gereken tüm önlemlerin alınması gerektiğine inanıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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