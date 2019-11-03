Trabzonspor 258 günlük rüya bozuldu

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Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Göztepe’ye 10 mağlup olan Trabzonspor’da 258 günlük rüya bozuldu. Bordomavililer sahasındaki 10’ncu maçında yenilerek zirve yolunda önemli yara aldı.

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Üst üste gelen sakatlıklarla bordomavililer kadro derinliğini kaybetti. Abdulkadir Ömür, Ekuban, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Onazi ve Sturridge gibi kilit isimlerden yoksun mücadele vermek durumunda kalan Karadeniz ekibi, oynadıklarında ilk 11'in değişmez isimleri olacak olan yıldızlarından yoksun olmanın faturasını 258 gün sonra sahasında Göztepe’ye 10 yenilerek ödedi. Bordomavililer zirve yarışında rakibi karşısında alt değerinde bir 3 puan bıraktı.

Bordomavililer, geçen sezonun 22. haftasında 17 Şubat 2019’da Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 20 mağlup olmuştu. Bu maçın ardından sahasında oynadığı 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Süper Lig’de sahasında oynadığı 10’ncu maçında Göztepe’ye 10 yenilerek evindeki yenilmezlik serisini de sonlandırdı.



201819 sezonu

Trabzonspor 0 2 Alanyaspor

Trabzonspor 2 1 Akhisarspor

Trabzonspor 4 1 Antalyaspor

Trabzonspor 2 1 Yeni Malatya

Trabzonspor 4 2 Kayserispor

Trabzonspor 2 1 Beşiktaş



201920

Trabzonspor 2 1 Yeni Malatya

Trabzonspor 2 2 Gençlerbirliği

Trabzonspor 4 1Beşiktaş

Trabzonspor 4 1Gaziantep FK

Trabzonspor 0 1 Göztepe

TRABZON 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:20

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