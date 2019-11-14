Zorluoğlu : "Yaylalarda kaçak yapılaşma ile mücadele sürecek" Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: “Kaçak yapılarla mücadele valiliğimiz, kaymakamlıklarımızla, büyükşehir belediyemiz, hem de ilçe belediyelerimizle birlikte Trabzon’da ve ülke genelinde de devam edecek”

Trabzon’un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası’nda kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında yıkılan binalarla ilgili dün yaşanan olayları değerlendiren Trabzon Büyükşehir belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yıkımların ülke genelinde devam edeceğine vurgu yaparak devletin belirtilen sürenin dışında yapılan binalara asla müsaade etmeyeceğini söyledi.

Başkan Zorluoğlu yıkımların süreceğine vurgu yaparak “Kaçak yapılarla mücadele valiliğimiz, kaymakamlıklarımızla, Büyükşehir belediyemiz, hem de ilçe belediyelerimizle, birlikte Trabzon’da ve ülke genelinde de devam edecek” dedi.

İlçe ziyaretleri kapsamında Köprübaşı ilçesinde incelemelerde bulunan Başkan Zorluoğlu, dün Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'nda yaşanan olayları değerlendirdi. Zorluoğlu, “Yıkımlar Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü bir faaliyet değil. Valiliğimizin, devletimizin aldığı bir karar ve onların yaptığı bir uygulamadır. Netice itibariyle 2017 yılının 31 Aralık'ından önce yapılan yapılarla ilgili olarak devletimiz uzun yıllardır halkımızın özlemle beklediği bir kanunu çıkartarak imar barışını uygulamaya koydu. Ve bu tarihten önce yapılan yapılarla ilgili başvurular vatandaşlarımız yaptı ve bir çok yapı artık imar barışı çerçevesinde elektriği, suyu bağlanabilir legal hale gelmiş oldu. Ancak 2017’nin sonundan itibaren 2018 birinci ayından itibaren ise yeni yapılan kaçak yapılara asla müsaade edilmeyeceği ta başından itibaren devletin bütün makamları tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Dolayısıyla o tarihten sonra yapılan yapılar kaçak yapılarla ilgili devletin bir tasarrufudur, kaçak yapılarla mücadele hem valiliğimiz hem Büyükşehir Belediyemiz hem de ilçe belediyelerimizle, kaymakamlıklarımızla birlikte Trabzon’da da ülke genelinde de devam edecek. Bunu bu çerçevede değerlendirmek lazım” diye konuştu.

TRABZON 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:32

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