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1 metrelik ahşap kadırga gemi için 8 ay uğraştı Yaklaşık 40 bin TL fiyat biçilen ahşap kadırga ...

İHA

Trabzon'da ahşap model gemi eğitmeni Metin Kurtoğlu'nun 8 ayda yaptığı yaklaşık bin 600 parçadan oluşan ahşap kadırga gemisine 40 bin lira fiyat biçildi.

1 metrelik ahşap kadırga gemi için 8 ay uğraştı Yaklaşık 40 bin TL fiyat biçilen ahşap kadırga gemisi yaklaşık bin 600 parçadan oluşuyor

Trabzon'da ahşap model gemi eğitmeni Metin Kurtoğlu'nun 8 ayda yaptığı yaklaşık bin 600 parçadan oluşan ahşap kadırga gemisine 40 bin lira fiyat biçildi.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde savaş gemisi olarak kullanılan kadırgalar bugün artık ahşap maket olarak karşımıza çıkıyor. Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Alacahan’da ahşap model gemi eğitmeni olarak görev yapan Metin Kurtoğlu, yaklaşık bin 600 parçadan oluşturduğu 1 metre 8 santimetrelik ahşap kadırga gemisi için 8 ay uğraş verdi. Ankara’da sergilenecek olan ahşap kadırga geminin fiyatının 3540 bin TL arasında olduğunu belirten Kurtoğlu, gemiyi yaparken adeta onu bir çocuk gibi besleyip büyüttüğünü söyledi.
Osmanlı döneminde savaş gemisi olarak kullanılan kadırgaların boylarının 6070 metre arasında değiştiğini belirten Kurtoğlu, yaptığı maketin boyunun ise 1 metre 8 santimetre olduğunu ifade ederek, “Bu çalışmamız, bin 500bin 700 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan kadırgaların 1/72 ölçekli modeli. Osmanlı'da savaş gemileri olarak kullanılan kadırgalar, 60 kürekli, iki adet çok büyük yelkenleri olan manevra kabiliyeti çok olmazsa da oldukça iyi olan gemiler. Kadırgaların en önemli özelliklerinden bir tanesi 240 kürekçi, 100 levent, yaklaşık 1016 arasında kaptan ve kaptanı deryaların yönettiği savaş gemilerdir. Dönemin kadırgaları 6070 metre arasında değişen boyutlardaydı, bizim yapmış olduğumuz ölçek 75 metrelik kadırganın 1/72 oranında küçültülmüş ölçeği. Yaklaşık 8 ayda yaptım. Malzemelerimiz, ıhlamur, teak, mauna ağacı ancak bazı yerlerinde abanoz ağacı kullandım. Çok fazla detay olması bakımından yaklaşık bin 600 parçadan oluştu” dedi.

Fiyatı 3540 bin TL arasında
Emeğin değerini biçmenin zor olduğunu belirten Kurtoğlu, ahşap kadırganın Ankara’da sergileneceğini belirterek, “Bu çok zor üst düzey bir modeldi. Cumhurbaşkanına takdim etmiş olduğumuz 1 buçuk metrelik Gülcemal vapuru vardı. Bu da onun gibi diyebiliriz. Bunlar zor ürünler. Çok sabır, çok emek, çok çalışmayı gerektiren ürünler. Bu iki model oldukça ağır modellerdi. Yaklaşık 20 yıldır maket gemi yapıyorum. Şu ana kadar yaptığım 80'den fazla büyük ölçekli maket gemi modellerim var. Küçükleri pek saymıyorum. Kadırgamız, Ankara’da bir sergi olacak. Türkiye’nin bütün illerinden gelecek olan eserler Ankara’da sergilenecek. Biz de bu modelimizi oraya göndereceğiz. İnşallah beğenilir diye düşünüyorum. Emeğe değer biçmek çok zor. Ancak bu tarz modeller günümüzde alıcı bulabiliyor fiyatı 3540 bin TL civarında. Özellikle koleksiyoncular bu tür çalışmalara yoğun ilgi gösteriyor. Araba fiyatına diyebiliriz. Bu çalışma sadece ve sadece emek gerektiriyor. 8 aylık bir sürede yaptık. Bir insan çocuğunu nasıl besler, büyütür, biz de o şekilde adım adım yavaş yavaş bu hale getirdik” diye konuştu.

TRABZON

08 Aralık 2019 Pazar

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