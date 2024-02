Trabzonspor - Hatayspor maçının ardından

Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor taraftarının neler hissettiğini iyi bilen biri olduğunu, bordo-mavililerin inatçı ve vazgeçmez olduğunu belirtti. Avcı, "Bugün Antalya maçıyla başlayan 8 maçlık resmi müsabakanın sonuna geldik. Bu 8 maçlık süreçte 4 tane maç kaybettik. 1 haftada 3 tanesini kaybettik ama kaybetmeyebilirdik. 8 maçlık süreçte toplamda 13 ilk 11'den ortalama 7-8 tane oyuncumuzdan mağdur kaldığımız bir süreci yaşadık. Afrika Kupası, 5 tane oyuncunun transferi, sakatlarla beraber bu süreçten daha sağlıklı çıkabilir miydik, olabilirdi. Galatasaray maçı dışındaki maçları kaybetmeyebilirdik. Özellikle oyuncularımızın yavaş yavaş gelmesi, Beşiktaş maçı ile gelişen oyun, daha iyi hale gelen oyun, her hafta üstüne koyarak devam etmeye başladık. Bugün biz taraftarlarımızı üzmüş olabiliriz. Ben Trabzon´un, Trabzonspor´un taraftarının ne hissettiğini çok iyi bilen birisiyim. Onun için sağduyulu insanların arayıp da destek oldukları birçok konu başlığı var. Trabzonspor inatçıdır ve vazgeçmez. Bu veriler seni belki iyi gösterebilir ama bunu sonuç olarak göstermeniz lazım. Bu süreçten geçerken tabi ki geçiş döneminde inişler çıkışlar olacaktır. Özellikle geldiğim dönemde bu takım yanlış hatırlamıyorsam 8´inciydi. Geldiğimiz noktada 12 haftada 25 puan topladık. Ulaşılabilir hedef, iki ay evvel 3´üncülük, 4´üncülük dedik. Türkiye Kupası dedik, orada da ilk 8'in arasındayız" dedi.

"DAHA İYİSİNİ OLUŞTURARAK DEVAM EDECEĞİZ"

Kadro zafiyetleri yaşamasına rağmen hep oyunun içinde kaldıklarını aktaran Abdullah Avcı, "Her takım geçiş olarak birtakım inişler çıkışlar yaşayabiliyor. Çok kadro zafiyetleri yaşamama rağmen hep oyunun içinde, 68´e 105´in içinde kalmaya özen gösterdik. Ve özellikle transfer döneminde Trabzonspor´umuzu çok hassas ve dikkatli düşünerek Başkan Ertuğrul Doğan ile beraber hareket ederek en iyi şekilde Trabzonspor´a zarar vermeden planlamaya başladık. Bugün genel olarak baktığında ara transferler zordur. Son gününde milyon Euro'ların döküldüğü bir süreçte Trabzonspor´a zarar vermemek için çaba sarf ettik. Çok net oyuncularla da görüştük, marka oyuncularla da görüştük. Ulaşmak istedik gideceklerdi, olmadı. Başkanla bu konuda yönetim kurulu ve ben günde belki 7-8 kere telefonla konuştuk. Bugün bir oyuncu Thomas görüyorsunuz net bir şekilde takıma hem adaptasyonu hem kariyeri ile katkı sağlıyor. Son gününde gerçek değeri, paraları olmayan durumları oluşturmamak iççin transferimize 4 ay sonrasına yine yoğun bir şekilde çalışarak, daha iyi bir takım kurarak, daha iyisini oluşturarak devam edeceğiz" diye konuştu.

"TABİ Kİ ELEŞTİRİ OLACAK"

Performansı nedeniyle oyuncusu Bardhi'ye teşekkür eden Avcı, "Tabi ki eleştiri olacak. Buna yüzde yüz katılıyorum. Bardhi, Avrupa´dan transfer teklifi almasına rağmen takıma sıkıntılı sürecinde yardımcı olmak istedi. Ve bugün itibariyle performansı son derece iyi, ona teşekkür etmek istiyorum. Bir parantez de Hatayspor´a açmak istiyorum. Volkan Demirel 6 Şubat'ı, o süreci orada yaşamış ve takımına sonuna kadar sahip çıkmış. Bugün belki şehrinde oynayamıyor, belki antrenman için bir yere gidiyor, geliyorlar. Bir şekilde lige çok önemli renk katıyorlar, karşılığını da alacaklarını düşünüyorum. Hem de antrenör olarak çok önemli bir çizgi çiziyor" ifadelerini kullandı.

"HERKES ŞÖYLE BEKLİYOR; ONUACHU İLE PEPE GELECEK HER ŞEY TAMAM"

Onuachu ve Pepe ile ilgili soruya Avcı, şu yanıtı verdi:

"Bugün Ercan vasıtasıyla tebrik etmek için aradım, mesaj attım, eğlencedeydiler. Aynı şekilde Onuachu da Nijerya´ya dönüyor. Şunun da bilinmesini istiyorum. Herkes şöyle bekliyor; Onuachu ile Pepe gelecek her şey tamam. 1 aydır oradalar ve çok az süre aldılar. Milli takımlarda çalıştığım için bilirim, antrenman verileri çok düşüktür. Genelde çok maçtan maça olduğu için. Performans departmanı hem Nijerya´dan hem Fildişi´nden bütün oyuncuların verilerini istettik. Neler yaptıkları ile alakalı. Gelir gelmez süreç ne kadar olacak, ne kadar faydalanacağız, kaç dakika süre vereceğiz, onlar geldikten sonra o konuyla ilgili karar vereceğiz"

"UMUT İLE SES TONUNU YÜKSELTEREK BİR TOPLANTI YAPTIM"

Abdullah Avcı, daha önce kadro dışı kalan ve affedilerek bugün kadroda yer alan Umut Bozok ile ilgili soruya da "Transferini buraya ben gerçekleştirdim iki sene evvel. Türkiye Ligi gol kralı. Futbolda bazen inişler çıkışlar yaşandı. Ve Umut'a o süreçte yine bilgilendirme yaptım. İnsanlar ayrılmak isteyebilirler ama ayrılıkların da doğru olması gerektiğini söylemiştim. Transferi gerçekleşmedi şu ana kadar. Kendisiyle çok ciddi bir şekilde biraz da ses tonunu yükselterek bir toplantı yaptım. O da iyileştiğini ve bunun içinde olmak istediğini söyledi. Altyapıdan bütün hoca kontrolünde bütün çalışmaları yapıp oradaki bilgileri, verileri elimize aldık. Bugün itibariyle takıma ve arkadaşlarına yardımcı olmak istedi. Sonuçta bu kulübün oyuncusu. Kulüpten maaşını alıyor. Bu sancılı süreçte faydalanmamız gerekiyor. Taraftarın ona destek vereceğini düşünüyorum" yanıtını verdi.

DEMİREL: BU KADAR KÖTÜ OYNADIĞIMIZ BİR MAÇ HATIRLAMIYORUM

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, kötü oynadıklarını söyleyerek, "Trabzonspor´u tebrik ediyorum, güzel bir oyunla 2-0 galip geldiler. Bizim sezon içerisinde zaman zaman, bölüm bölüm kötü oynadığımız, herhangi bir bölümünde iyi oynadığımız maçlarımız olmuştur. Ama sezon geneline baktığımızda oynadığımız en kötü maç diyebilirim kendi adıma. Bunun nedenini aslında şimdi içeride hocalarımla beraber konuştuk. Benim de gerçekten sebepleri kafama takılıyor. Trabzonspor´la oynuyorsunuz, büyük bir camia. Trabzonspor stadı güzel, saha çok güzel. Her şey güzel geçti ama biraz takım olarak düşüktük, istediklerimizi yapamadık. İlk 45 dakika bir an önce ilk yarının bitmesini istedim ki oyuna müdahale edelim. Çünkü hem kendi çıkışlarımızla vermiş olduğumuz pozisyonlar, top kayıpları, hem taçlardan vermiş olduğumuz pozisyonlar, gerçekten ilk yarının bir an önce bitmesini istedim. İkinci yarı çıktığımızda biraz daha söylemlerimiz devre arasında oldu ama ikinci yarıda da bir şey değişmedi. Neticesinde bir tane taçtan devam eden pozisyonda kafayla bir gol yedik. Bunlar futbolda olacak tabi ki gol yiyeceksiniz, hata yapacaksınız ama bu kadar düşük konsantre olduğumuz, bu kadar kötü oynadığımız bir maç hatırlamıyorum. Belki Trabzonspor´un oyunu da buna izin vermemiş olabilir. Onların da hakkını yemeyelim. Tebrik etmek lazım. Ama bizim açımızdan düşünülecek bir maç. En iyi şekilde düşünüp, sorunlarını araştırıp ona göre hareket edeceğiz" dedi.

