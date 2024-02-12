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        Uğurcan Çakır: Maçı domine ettik ve 2-0 gibi net bir skorla galip ayrıldık

         Trabzonsporforması giyen Uğurcan Çakır, "90 dakika oyunun hakimi bizdik. Maçı domine ettik ve 2-0 gibi net bir skorla galip ayrıldık" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 20:19 Güncelleme: 12.02.2024 - 20:20
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        Uğurcan Çakır: Maçı domine ettik ve 2-0 gibi net bir skorla galip ayrıldık
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         Trabzonsporforması giyen Uğurcan Çakır, "90 dakika oyunun hakimi bizdik. Maçı domine ettik ve 2-0 gibi net bir skorla galip ayrıldık" dedi.

        Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Uğurcan Çakır karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçı domine ettiklerini belirten Uğurcan Çakır, "Öncelikle asrın felaketi Hatay ve çevre illerde gerçekleşen deprem vardı; 1 seneyi geçti. Orada hayatını kaybedenlere Allah´tan rahmet diliyorum. Kalanlara sabır diliyorum. Maça gelecek olursak bugün 90 dakika oyunun hakimi bizdik. Maçı domine ettik ve 2-0 gibi net bir skorla galip ayrıldık. Aslında hafta içi rakibin ne yaptıklarını çok iyi çalışarak hem analizlerde hem de sahada çalışarak bugün net bir skor aldık. Takım arkadaşlarımı ve ekibi kutluyorum" dedi.

        "BÜYÜK TAKIMLAR BÖYLE ZAMANLARDAN SONRA REAKSİYON VERİR"

        Takım olarak iyi reaksiyon verdiklerini kaydeden Çakır, "Maçtan önce soyunma odasında konuşulan buydu. Büyük futbolcular, büyük takımlar böyle zamanlardan sonra reaksiyon verir. Bugün takım arkadaşlarım, hocalarım, taraftarlarımız herkes bir reaksiyon gösterdi ve 4 haftadan sonra galip ayrıldık. Aslında hafta içi kupa maçı da bizim için zorluydu ama tur atlamayı zor da olsa başardık. Dediğim gibi büyük takımlar ve oyuncular reaksiyon gösterir bugün de o reaksiyonu gösterdiğimizi düşünüyorum. Abdüş altyapıdan beri 13-14 senelik arkadaşım. Trabzonspor tarihinde birçok başarı elde ettik. Onun ayrılmasına hem üzüldüm hem de onun adına sevindim. İnşallah orada hem bizi, hem ülkemizi hem de Trabzonspor´u çok iyi şekilde temsil edecektir. Futbolda bunlar oluyor önümüze bakmamız gerekiyor. Ona başarılar diliyorum. Sürekli konuşuyoruz" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Uğurcan Çakır'ın açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Salim SARIKOÇ

        2024-02-12 20:18:50

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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