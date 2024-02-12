Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Denswil, Fernandez (Dk. 70 Umut Güneş), Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi (Dk. 90 Kerem Şen), Visca (Dk. 90 Göktan Gürpüz), Trezeguet (Dk. 84 Fountas), Enis Destan (Dk. 90 Umut Bozok)
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 73 Pedro), Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga (Dk. 87 Boudjemaa), Görkem Sağlam (Dk. 64 Abdulkadir Parmak), Strandberg (Dk. 64 Ömer Faruk Beyaz), Dele-Bashiru, Rivas, Halil Dervişoğlu (Dk. 73 Dadashov)
Goller: Dk. 49 Trezeguet, Dk. 77 Bardhi (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Trezeguet, Dk. 78 Bardhi (Trabzonspor), Dk. 15 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor)
TRABZON
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