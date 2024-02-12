Trabzon'da gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren 4 araç trafikten men edildi

Sürücülere toplam 25 bin 756 lira idari para ceza verilerek, ceza puanları düşürüldü, araçlar ise trafikten men edildi.

İl ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 10-12 Şubat'ta yaptığı denetimlerde, 4 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

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