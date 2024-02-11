Trabzonspor'un konuğu Hatayspor

Trabzonspor ile Hatayspor Süper Lig'in 25´inci haftasında yarın yapacakları maçla 8´inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde bugüne kadar oynadıkları 7 maçta Trabzonspor´un 3, Hatayspor´un 2 galibiyeti bulunurken, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig´in 25´inci haftasında yarın Hatayspor´u konuk edecek. Akyazı Papara Park´ta saat 17.00´de başlayacak maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Maç öncesi 37 puanla 4´üncü sırada yer alan bordo-mavililer Hatayspor´u mağlup ederek 5 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Son iki haftayı galibiyetle tamamlayan konuk takım Hatayspor ise 28 puanla 14´üncü sırada yer alırken, bu çıkışını sürdürmek istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım 7´si Süper Lig olmak üzere toplamda 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 15 maçta Trabzonspor´un 7 Hatayspor´un 2 galibiyeti bulunurken, 6 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamadı. İki takım Süper Lig´de ise bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda da Trabzonspor´un 3, Hatayspor´un 2 galibiyeti bulunurken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ilk yarısında Hatay´da oynadıkları maçı ev sahibi takım 3-2 galip bitirmişti.

Bugün yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, maç saatini beklemeye geçecek. Trabzonspor´da sakatlıkları süren Hüseyin Türkmen ve Orsic´in yanı sıra Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Pepe ile Onuachu kadroda yer alamayacak.

Bordo-mavililerin Hatayspor karşısındaki muhtemel 11´i ise şu şekilde:

"Uğurcan Çakır - Meunier, Baniyya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan"

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN

2024-02-11 12:08:39