Trabzon'da "Hatıra Defterim" adlı resim sergisi açıldı

Trabzon'da, Bener Cordan Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Fatma Akgün'ün "Hatıra Defterim" isimli kişisel resim sergisi açıldı.

Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki serginin açılışında, sanatın ve sanatçının her daim yanında olduklarını söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Betül Alkan Coşkun ise Akgün'ü kutlayarak, sanatseverleri sergiye davet etti.

Fatma Akgün ise sergide yer alan 52 eserinde, çocukluğunda ninesiyle yaşadıklarını tuvale yansıttığını aktardı.

Sergi, 17 Şubat Cumartesi gününe kadar açık kalacak.