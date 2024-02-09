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        Trabzon'da "Hatıra Defterim" adlı resim sergisi açıldı

        Trabzon'da, Bener Cordan Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Fatma Akgün'ün "Hatıra Defterim" isimli kişisel resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 20:18 Güncelleme: 09.02.2024 - 20:29
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        Trabzon'da "Hatıra Defterim" adlı resim sergisi açıldı
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        Trabzon'da, Bener Cordan Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Fatma Akgün'ün "Hatıra Defterim" isimli kişisel resim sergisi açıldı.

        Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki serginin açılışında, sanatın ve sanatçının her daim yanında olduklarını söyledi.

        İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Betül Alkan Coşkun ise Akgün'ü kutlayarak, sanatseverleri sergiye davet etti.

        Fatma Akgün ise sergide yer alan 52 eserinde, çocukluğunda ninesiyle yaşadıklarını tuvale yansıttığını aktardı.

        Sergi, 17 Şubat Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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