Şehit Orhan Sancar, Çaykara'daki kabri başında anıldı

Çaykara ilçesinin Çambaşı Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen anma törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Gürdal Erbek, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, İlçe Emniyet Amiri Alparslan Albayrak, İlçe Müftüsü Vahit Şenocak, emniyet ve jandarma mensupları katıldı.

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