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        Trabzonsporlu oyuncular Paul Onuachu ve Nicolas Pepe'den taraftarlara mesaj

        Trabzonsporlu futbolcular Paul Onuachu ve Nicolas Pepe, bordo-mavili takımın taraftarlarıyla yeniden buluşmayı beklediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 16:06 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:06
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        Trabzonsporlu oyuncular Paul Onuachu ve Nicolas Pepe'den taraftarlara mesaj
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        Trabzonsporlu futbolcular Paul Onuachu ve Nicolas Pepe, bordo-mavili takımın taraftarlarıyla yeniden buluşmayı beklediklerini söyledi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, Afrika Uluslar Kupası'nda forma giydikleri için Trabzonspor'dan bir süredir uzak olan Onuachu ve Pepe, taraftarlara mesaj yolladı.

        Onuachu, videoda "Merhaba Trabzonspor taraftarı. Sizleri tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. Takıma katılmayı dört gözle bekliyorum. Yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.

        Pepe ise "Merhaba Trabzonspor taraftarı, bu mesajı size desteğimi ve sevgimi paylaşmak için hazırladım. Geri dönüp Trabzonspor formasını giymek için sabırsızlanıyorum. Hızlı şekilde geri dönmeyi umuyorum. Görüşmek üzere." diye konuştu.

        Öte yandan, 13 Ocak'ta başlayan Afrika Uluslar Kupası, bugün final maçıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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