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        Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 17:00 Güncelleme: 09.02.2024 - 17:25
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        Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından pas çalışması ve 5'e 2 yaptı. Rondo ile devam eden antrenman, dayanıklılık ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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