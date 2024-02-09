Trabzon'da kargo paketinde elektronik sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi

Aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1400 elektronik sigara, 800 paket sigara, 50 puro ve 230 paket tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir kargo şirketindeki pakette arama yaptı.

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