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        Şalpazarı'nda polis vatandaşı telefon dolandırıcılığına karşı uyardı

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde polis ekipleri, vatandaşı telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 12:29 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:35
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        Şalpazarı'nda polis vatandaşı telefon dolandırıcılığına karşı uyardı
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        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde polis ekipleri, vatandaşı telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Ekipler, ilçeye bağlı mahalleleri dolaşarak dolandırıcılık olaylarına karşı alabilecekleri tedbir hakkında bilgi verdi.

        İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kılıç, bir kişinin bile mağdur olmasını istemediklerini belirterek, ilçe merkezinde ve mahallelerde ev ev dolaşarak vatandaşları bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi.

        Ekipler, uyarıcı bilgilerin yer aldığı broşürler de dağıttı.

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