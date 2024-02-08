Trabzon'da iş yerinden cep telefonu çalan Gürcistan uyruklu şüpheli yakalandı
Trabzon'un Yomra ilçesinde iş yerinden cep telefonu hırsızlığına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Trabzon'un Yomra ilçesinde iş yerinden cep telefonu hırsızlığına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kaşüstü Mahallesi'nde bir iş yerine giren Gürcistan uyruklu S.S'nin (38) masa üzerindeki cep telefonunu alıp iş yerinden çıktığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan S.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan S.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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