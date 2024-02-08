Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da iş yerinden cep telefonu çalan Gürcistan uyruklu şüpheli yakalandı

        Trabzon'un Yomra ilçesinde iş yerinden cep telefonu hırsızlığına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:57 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da iş yerinden cep telefonu çalan Gürcistan uyruklu şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Yomra ilçesinde iş yerinden cep telefonu hırsızlığına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaşüstü Mahallesi'nde bir iş yerine giren Gürcistan uyruklu S.S'nin (38) masa üzerindeki cep telefonunu alıp iş yerinden çıktığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan S.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan S.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Başkent'te feci kaza: 4 kişi öldü!
        Başkent'te feci kaza: 4 kişi öldü!
        Otizmli öğrenciye sopayla darp iddiası!
        Otizmli öğrenciye sopayla darp iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Trabzon'da 6 yıl önceki uçak kazasında pilotlar birbirlerini suçladı
        Trabzon'da 6 yıl önceki uçak kazasında pilotlar birbirlerini suçladı
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        'Yasak aşk' katili cinayeti anlattı!
        'Yasak aşk' katili cinayeti anlattı!
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Of'ta vefat eden öğretmenin cenazesi defnedildi
        Of'ta vefat eden öğretmenin cenazesi defnedildi
        Trabzon'da sahilde rahatsızlanan kişi öldü
        Trabzon'da sahilde rahatsızlanan kişi öldü
        Pistten çıkan uçağın kaptan pilotu yardımcısını `tehlikeli işler yapıyorsun...
        Pistten çıkan uçağın kaptan pilotu yardımcısını `tehlikeli işler yapıyorsun...
        Kıbrıs gazisi Ahmet Kırcı, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi Ahmet Kırcı, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
        Trabzon'da pistten çıkarak deniz kenarında durabilen uçağın pilotlarının ya...
        Trabzon'da pistten çıkarak deniz kenarında durabilen uçağın pilotlarının ya...