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        Of'ta vefat eden öğretmenin cenazesi defnedildi

        Trabzon'un Of ilçesinde vefat eden Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Eser Aytekin'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:29 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:37
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        Of'ta vefat eden öğretmenin cenazesi defnedildi
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        Trabzon'un Of ilçesinde vefat eden Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Eser Aytekin'in cenazesi toprağa verildi.

        Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 43 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni Aytekin için Dernekpazarı ilçesindeki camide cenaze töreni düzenlendi.

        Törene Aytekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Dernekpazarı Kaymakamı Emre Akçay, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Of Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Saral, Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Çaykara Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, Dernekpazarı Milli Eğitim Müdür Vekili Yaşar Osmanoğlu, meslektaşları ve öğrencileri katıldı.

        Aytekin'in cenazesi, kılınan namazın ardından aynı ilçede defnedildi.

        Öte yandan Aytekin için görev yaptığı okulun konferans salonunda da anma programı gerçekleştirildi.

        Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu ve Okul Müdürü Ali Cerrah'ın konuşma yaptığı törende duygusal anlar yaşandı.

        Anma programı, Aytekin için hazırlanan slayt sunumu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.

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