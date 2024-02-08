Of'ta vefat eden öğretmenin cenazesi defnedildi

Anma programı, Aytekin için hazırlanan slayt sunumu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.

Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu ve Okul Müdürü Ali Cerrah'ın konuşma yaptığı törende duygusal anlar yaşandı.

Öte yandan Aytekin için görev yaptığı okulun konferans salonunda da anma programı gerçekleştirildi.

Törene Aytekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Dernekpazarı Kaymakamı Emre Akçay, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Of Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Saral, Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Çaykara Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, Dernekpazarı Milli Eğitim Müdür Vekili Yaşar Osmanoğlu, meslektaşları ve öğrencileri katıldı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 43 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni Aytekin için Dernekpazarı ilçesindeki camide cenaze töreni düzenlendi.

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