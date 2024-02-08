Trabzon'da sahilde rahatsızlanan kişi öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kars kurtarılamadı.

İlçe sahildeki banka dinlenmek için oturan 52 yaşındaki Deniz Kars, bir süre sonra rahatsızlandı.

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