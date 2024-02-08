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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:50 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:50
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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Yaylacık Mahallesi'nde ikamet eden M.B. (50) ve H.B'nin (44) uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi.

        Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 61 gram kubar esrar, 27 gram bonzai, 54 sentetik hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. tutuklandı, H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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