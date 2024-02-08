Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Yaylacık Mahallesi'nde ikamet eden M.B. (50) ve H.B'nin (44) uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 61 gram kubar esrar, 27 gram bonzai, 54 sentetik hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. tutuklandı, H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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