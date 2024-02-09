Trabzon'da ruhsatsız 2 silah ele geçirildi
Trabzon'un Tonya ilçesinde ruhsatsız 2 silah, şarjör ve fişek ele geçildi.
Trabzon'un Tonya ilçesinde ruhsatsız 2 silah, şarjör ve fişek ele geçildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliğince ilçede belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile 5 şarjör, 899 fişek ele geçirildi.
Şüpheli hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.
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