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        Trabzon'da ruhsatsız 2 silah ele geçirildi

        Trabzon'un Tonya ilçesinde ruhsatsız 2 silah, şarjör ve fişek ele geçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 14:01 Güncelleme: 09.02.2024 - 14:22
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        Trabzon'da ruhsatsız 2 silah ele geçirildi
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        Trabzon'un Tonya ilçesinde ruhsatsız 2 silah, şarjör ve fişek ele geçildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliğince ilçede belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile 5 şarjör, 899 fişek ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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