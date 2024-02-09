Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Operasyonda 14,23 gram kubar esrar, 92 sentetik ecza, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek, ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile polis merkezleri amirliklerinde görevli ekiplerin yanı sıra çarşı ve mahalle bekçilerinin de katıldığı operasyonlar düzenlendi.

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