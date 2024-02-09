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        Trabzon'da 5 dilde hizmet sunulacak Sağlık Turizmi Servisi açıldı

        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi bünyesinde 5 dilde hizmet sunulacak Sağlık Turizmi Servisi'nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 15:54 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:10
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        Trabzon'da 5 dilde hizmet sunulacak Sağlık Turizmi Servisi açıldı
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        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi bünyesinde 5 dilde hizmet sunulacak Sağlık Turizmi Servisi'nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vali Aziz Yıldırım, Farabi Hastanesi A Blok'ta yer alan servisin açılışında, Türkiye'de son 20 yılda sağlıkta çok önemli adımlar atıldığını söyledi.

        Trabzon'un, turistlerin ilgi gösterdiği illerden olduğunu belirten Yıldırım, "Orta Doğu'dan, Körfez ülkelerinden ve komşu ülkelerden çok sayıda turist Trabzon'u ziyaret ediyor. Misafirlerimizin bir kısmı özellikle sağlıktan faydalanmak için geldiği gibi, bir kısmı da turizm için geldiğinde sağlık hizmetlerinden faydalanmış oluyor." dedi.

        Yıldırım, turistlere hizmet sunma noktasında yabancı dilin önemine işaret ederek, "O yüzden dil bilen elemanların bulunması fevkalade güzel bir avantaj, aynı zamanda doktorlarımız açısından da büyük bir rahatlık. Son 20 yılda sağlık alanında yaptığı atılımlarla dünyayı pek çok alanda Türkiye'miz geride bıraktı, sağlık turizmi de bunlardan bir tanesi." diye konuştu.

        Turistlere bu tür merkezler sayesinde daha iyi hizmet verileceğinin altını çizen Yıldırım, Sağlık Turizmi Servisi'nin açılmasında emeği geçenleri kutladı.

        Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise yaklaşık 3 yıl önce Sağlık Bakanlığından "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" alarak çalışmalara başladıklarını anlatarak, "2023'te 4 bin 500 civarında hastaya hizmet verdik. Bu hastaların yaklaşık 3 bin 500'ü Gürcistan'dan geliyor." ifadesini kullandı.

        İngilizce, Arapça, Rusça, Ukraynaca ve Gürcüce hizmet verilecek Sağlık Turizmi Servisi'nde 11 yatak bulunduğuna işaret eden Çuvalcı, talebe göre yatak sayısını ilerleyen dönemlerde artıracaklarını sözlerine ekledi.

        Vali Yıldırım, konuşmaların ardından protokol üyeleriyle kurdele keserek servisin açılışını gerçekleştirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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