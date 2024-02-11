Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin Türkmen, yarınki maçta görev alamayacak.

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