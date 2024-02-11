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        Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 10:19 Güncelleme: 11.02.2024 - 10:19
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        Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

        Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

        Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak kötü gidişatına son vermeye çalışacak.

        Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin Türkmen, yarınki maçta görev alamayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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