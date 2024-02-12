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        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonlarında 30 kişi yakalandı

        Trabzon'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda toplam 30 kişi hakkında işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 12:07 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:19
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        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonlarında 30 kişi yakalandı
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        Trabzon'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda toplam 30 kişi hakkında işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği, Araklı, Vakfıkebir, Akçaabat ilçe emniyet müdürlükleri ile çarşı ve mahalle bekçilerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında 112,79 gram metamfetamin, 14,40 gram reçine esrar, 11,96 sentetik uyuşturucu, bir miktar kubar esrar, 7 sentetik ecza, toplam 28,34 gram skunk, 4 uyuşturucu kullanımına yarayan düzenek, 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 54 fişek ele geçirildi.

        Yakalanan toplam 30 kişi hakkında işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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