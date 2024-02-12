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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 18:00 Güncelleme: 12.02.2024 - 18:00
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Denswil, Fernandez, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Destan

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga, Görkem Sağlam, Strandberg, Dele-Bashiru, Rivas, Halil Dervişoğlu

        Sarı kartlar: Dk. 5 Trezeguet (Trabzonspor) Dk. 15 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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