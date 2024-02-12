Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Denswil, Fernandez, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Destan
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga, Görkem Sağlam, Strandberg, Dele-Bashiru, Rivas, Halil Dervişoğlu
Sarı kartlar: Dk. 5 Trezeguet (Trabzonspor) Dk. 15 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor)
TRABZON
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