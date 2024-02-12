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        Trabzon'da tünel duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tırın tünel duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 15:23 Güncelleme: 12.02.2024 - 15:39
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        Trabzon'da tünel duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tırın tünel duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Karadeniz Sahil Yolu Çömlekçi Tüneli'nde seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 34 KL 4437 plakalı tır, kaldırıma çıkarak tünel duvarına çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Tünel ve araçta hasara yol açan kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı güzergahta ulaşım bir sürü tek şeritten sağlandı.

        Galeri
        Galeri

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