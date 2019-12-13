UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında İsviçre'nin Basel takımına 20 mağlup olan Trabzonspor yurda döndü.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu altıncı haftasında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 20 mağlup olarak grupta son maçına çıkan ve bu sezon Avrupa defterini kapatan Trabzonspor sabah saatlerinden Trabzon'a döndü. Bordomavililer maçın ardından İsviçre'nin Basel kentinden Türk Hava Yolları (THY) ait özel bir uçak ile hareket etti. 3 saat 30 dakika süren yolculuğun ardından kafile saat 05:00 sıralarında Trabzon hava alanına indi. Bordomavililer daha sonra takım otobüse binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine hareket etti.

TRABZON 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:00

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.