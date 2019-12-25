Çaykara ilçesinde önce yangın sonra fırtına hasara yolaçtı

Fotoğraftaki bizim oto mu?

Onu tanıdınız mı?

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Trabzon’un Çaykara ilçesinde etkili olan örtü yangınlarının yanı sıra fırtına da maddi hasara yol açıyor.

İlçeye bağlı bir çok mahallede fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu. Fırtına en büyük hasarı ilçeye bağlı Yeşilalan mahallesinde oluşturdu. Mahalledeki 5 evin çatısı uçarken, evlerde maddi hasar meydana geldi.

TRABZON 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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